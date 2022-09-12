Завершились основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в ЦАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 12 сентября.

— Благоустройство Конюшковской улицы — финал обновления целого квартала — от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». Улица стала удобнее для пешеходов, но при этом сохранила транзитную функцию, — сказал заммэра.

Так, рабочие, как уточняется, убрали под землю воздушные кабельные линии. Данный факт позволил улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.

Помимо этого, было проведено устройство дополнительной водосточной сети, дождеприемных и смотровых колодцев. Тротуары были расширены за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, что позволило сделать пешеходные зоны больше и функциональнее.

Специалисты также заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и во дворах и сделали парковочные карманы. Кроме того, в рамках работ были установлены три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.

Новый наземный переход с дополнительным светофором организовали в районе Малого Конюшковского переулка. Также были реконструированы еще два светофорных объекта.

Бирюков добавил, что на Конюшковской улице установили 56 фонарей и уличных торшеров, восемь информационных стендов и семь стел. Помимо этого, специалисты оборудовали там места для отдыха с удобными лавочками.

Рабочие обустроили почти семь тысяч квадратных метров газона. А в конце осени там состоится высадка деревьев и кустарников.

До этого сообщалось, что специалисты окончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники.

Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест. Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках.