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Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов высадят осенью в Москве

Лейла Алиева
Город
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов высадят осенью в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Весной следующего года столицу украсят почти 15 миллионов разноцветных тюльпанов. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в октябре работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

Так, улицы, набережные, площади, скверы, парки, а также городские общественные пространства украсят разные сорта тюльпанов, среди которых «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового оттенка. После этого специалисты декорируют клумбы с помощью разноцветной древесной щепы, которая защитит луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Недавно завершились основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в Москве. В рамках проведенных работ рабочие обустроили почти семь тысяч квадратных метров газона, а в конце осени там состоится высадка деревьев и кустарников.

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