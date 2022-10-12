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Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске

Анастасия Колоскова
Происшествия
Силовики предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске
Фото: Depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оперативники задержали 55-летнего гражданина Украины, который выполнял задание СБУ. Он приехал в Брянскую область из Киева транзитом через Эстонию. Здесь мужчина изъял схрон с компонентами взрывных устройств, который подготовила украинская спецслужба.

Украинец собрал самодельное взрывное устройство на съемной квартире, после чего провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить устройство и осуществить мощный взрыв.

Отмечается, что устройство было изготовлено на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Его масса составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. У диверсанта также изъяли средства для связи с сотрудниками СБУ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».

В ФСБ добавили, что задержанный раскаялся в содеянном и согласился сотрудничать со следствием, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны.

ФСБ Брянск Терроризм
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