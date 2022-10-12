Задержаны участники подготовки взрыва на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны. Он представлялся остальным участникам схемы как Иван Иванович.

Чтобы координировать действия, он использовал виртуальный анонимный номер, который купил в интернете, передает ФСБ.

До этого сообщалось, что ФСБ РФ установила организатора теракта на Крымском мосту, им стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.