«Главная транспортная артерия»: эксперты оценили масштабы разрушения и сроки восстановления Крымского моста

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8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

По словам специалиста в области строительства Юрия Подоляка, по снимкам видно, как огонь повредил полосы движения, однако надежда на их восстановление есть.

— Урон нанесен, но у экспертов, которые занимались планировкой и процессом строительства такой довольно сложной конструкции, скорее всего, сохранились необходимые инструменты со времен начала строительства транспортного перехода через Керченский пролив, — отметил эксперт.

Подоляк уверен, что с наличием необходимого оборудования и компетентных специалистов для восстановления и открытия второго участка движения по Крымскому мосту понадобится не более месяца:

— Около месяца нужно, чтобы восстановить поврежденные участки и дорожное покрытие, которое обрушилось. Но если не найдется необходимого оборудования, тогда, может быть, процесс затянется на пару месяцев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что последствия таких обрушений восстанавливаются быстро.

В свою очередь политолог Андрей Кортунов подчеркнул, что Крымский мост является главной транспортной артерией, объединяющей полуостров с материковой частью России, поэтому сроки восстановления дорожных участков будут минимальными:

— Этот мост — главный транспортный коридор, который является стратегически важным объектом. И его в кратчайшие сроки оборудуют, так как нужно поставлять продукты в Крым и другие области новых территорий. Пока же многие экономические вопросы, в том числе и доставку продовольствия, можно осуществлять через сухопутные коридоры новых регионов.

Эксперт уточнил, что на Крымский мост были потрачены колоссальные средства и, поскольку конструкция способна выдержать даже сейсмические явления, восстановить объект после нынешнего происшествия вполне реально:

— Месяц — максимум два может понадобиться, чтобы полностью открыть движение по мосту. Больше времени уйдет все-таки на работы на железнодорожном участке. Но все специалисты, которые были в процессе строительства на начальном этапе, остались. И их знания понадобятся сейчас.

В заключение политолог добавил, что строители будут работать в ускоренном темпе, чтобы сдать участки до наступления холодов и неблагоприятных климатических условий, что усложнит процесс.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента. Кроме того, 9 октября в пресс-службе Минтранса сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту осуществляется по графику.