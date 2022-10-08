«История с мостом подстегнула ситуацию»: задействуют ли новые регионы России для поставок в Крым

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Новые регионы России стратегически важны для связи с Крымом, поэтому со временем через них наладят пассажирские и грузовые перевозки. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность людей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, ситуация с Крымским мостом говорит о том, что альтернативные варианты связи с полуостровом нужно организовать как можно быстрее.

— Конечно, мы будем задействовать новые территории для перевозок. Да, мы сейчас разворачиваем паромную переправу. Но, во-первых, это все равно требует времени, во-вторых, она не резиновая, извините за плохой каламбур. Сейчас октябрь, бархатный сезон, там много вопросов. Главный — как оттуда уезжать? А ведь недавно как раз наоборот, люди из освобожденных территорий переезжали в Россию через Крым. Посмотрите на сегодняшнее обращение Аксенова. Если упрощенно повторить, то он сказал: «Не выгоняйте людей из гостиниц, им деваться некуда, они уехать не успеют», — отметил Журавлев.

По словам эксперта, чтобы задействовать новые регионы для сообщения с Крымом, важно не только наладить перевозки, но и обеспечить безопасность в этих областях. Нельзя допустить, чтобы железнодорожные составы попали под бомбежку. Вопрос защиты людей еще предстоит проработать, уверен Журавлев.

Политолог подчеркнул, что повреждение Крымского моста лишь ускорит освоение новых регионов как транзитных пунктов для транспорта.

— Все равно нужно выстраивать транспортную логистику уже не исходя из того, что у нас есть Крым, а идти везде. Все проблемы, связанные с необходимостью развивать дорогу Симферополь — Херсон — Курск, все равно останутся. История с мостом просто подстегнула ситуацию, — заключил эксперт.

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта. «Вечерняя Москва» рассказывает о подробностях ЧП.