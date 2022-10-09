Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется по графику

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Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется по графику. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику, — говорится в сообщении.

Пригородное железнодорожное сообщение по мосту полностью восстановят к 19:00, сообщили в Telegram-канале ведомства.

До этого в Минтрансе заявили о стабильной работе паромного сообщения с Крымом. 9 октября утром, в 05:50, паром «Керченский-2» отправился уже в третий рейс между Краснодарским краем и полуостровом.

Кроме того, 8 октября пассажирский поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым составом, прошедшим через сооружение после инцидента со взрывом.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия последовало частичное разрушение дорожного полотна.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.