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В Минтрансе заявили о стабильной работе паромного сообщения с Крымом

Анастасия Колоскова
Общество
В Минтрансе заявили о стабильной работе паромного сообщения с Крымом
Фото: shutterstock

Паром «Керченский-2» выполняет уже третий рейс между Краснодарским краем и Крымом. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Паромная переправа работает стабильно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 01:52 паром «Керченский-2» отправился из Крыма в порт Кавказ. На его борту находились 16 грузовых машин и 25 пассажиров.

После этого он совершил обратный рейс, загрузив новые авто. Утром, в 05:50, паром отправился в третий рейс, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что первый пассажирский поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через сооружение после ЧП.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия последовало частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.

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