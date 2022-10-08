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Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Георгий Соланович
Общество
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Фото: shutterstock

Первый пассажирский поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» в субботу, 8 октября.

— Двухэтажный поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП, — говорится в сообщении.

Состав отправился из Симферополя по расписанию в 17:10 и проследовал через мост. Поезд № 8, следующий из Севастополя в Санкт-Петербург, также отправился согласно графику — в 17:15.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

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