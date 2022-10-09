Опубликованы снимки Крымского моста со спутника до и после взрыва

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В Сети появились фотографии Крымского моста до и после взрыва, которые были сделаны спутниками американской компании Planet.

Один из снимков датирован 7 октября, за день до инцидента на Крымском мосту. На фотографии мост находится в идеальном состоянии.

Второй снимок датирован 8 октября. На нем уже заметны повреждения на сооружении. Также можно увидеть шлейф дыма, который тянется через Керченский пролив, передает Life.ru.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом, даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.