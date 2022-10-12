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ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
Фото: Depositphotos

ФСБ РФ установила организатора теракта на Крымском мосту, им стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, — отмечается в сообщении.

Также по уголовному делу о подрыве Крымского моста задержали пять российских граждан, троих граждан Украины и Армении, которые помогали в подготовке теракта. Их привлекут к ответственности согласно российскому законодательству.

В настоящее время расследование взрыва продолжается, говорится на сайте ФСБ.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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