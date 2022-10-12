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ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Московском регионе

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Московском регионе
Фото: depositphotos

Федеральная служба безопасности России задержала агента украинской спецслужбы, который готовил теракт с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Об этом в среду, 12 октября, сообщили в ФСБ РФ.

— Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Согласным полученным сведениям, задержанный в тайнике автомобиля перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла», чтобы совершить теракт. Также он подобрал место их хранения, пишет РИА Новости.

Также ФСБ предотвратила еще один теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали 55-летнего гражданина Украины, который выполнял задание СБУ. Он приехал в Брянскую область из Киева транзитом через Эстонию

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