Психиатр Елисеенко посоветовал не заниматься самолечением при депрессии

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Эффективное лечение депрессии возможно только с помощью рецептурных препаратов, которые выписывает врач после постановки диагноза. Самолечение в этом случае не только бесполезно, но и может быть опасно. Такое мнение высказал врач-психиатр Антон Елисеенко.

Эксперт отметил, что состояние депрессии сопровождает ряд симптомов: проблемы со сном, упадок сил, плохое настроение.

Помочь с предварительной диагностикой заболевания может опросник «Шкала депрессии Бека», который каждый может найти в Сети.

— Если у вас возникло подозрение на депрессию, то нужно обязательно прийти на прием к психиатру или психотерапевту и рассказать обо всех тревожащих симптомах, показать результаты опросника Бека. Врач объективно определит ваше текущее психическое состояние и в случае необходимости назначит лечение, — отметил Елисеенко в комментарии РИАМО.

Врач добавил, что при депрессии не помогут успокоительные травы или различные БАДы.

Ранее медики посоветовали добавлять морскую соль в блюда для профилактики развития депрессивных расстройств. Она стимулирует выработку серотонина и мелатонина — гормонов, помогающих организму справляться со стрессом, передает ФАН.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что при панической атаке необходимо как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные.