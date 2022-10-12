Более 100 новых площадок появилось в онлайн-сервисе аренды «Вместе с культурой»

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Пользователям онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой» теперь доступно для бронирования свыше 100 новых площадок в разных культурных учреждениях. Об этом в среду, 12 октября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель городского Комитета по туризму Евгений Козлов.

— Сейчас в электронном каталоге представлено более 960 помещений — это многофункциональные современные пространства, расположенные уже в 107 районах города, — рассказал он.

Так, у горожан есть возможность выбрать удобное помещение с хорошей акустикой, проектором, экраном для презентаций и материалов бизнес-тренингов, а также забронировать зрительный зал или кабинет для занятий с детьми.

Новые адреса появились в Нагатино-Садовниках, Братееве, Чертанове Северном, Чертанове Центральном и Чертанове Южном, Орехово-Борисове Северном, Орехово-Борисове Южном, Нагатинском Затоне, Москворечье-Сабурове, Зябликове, Южном и Северном Бутове, Конькове, в Обручевском, Ломоносовском и Академическом районах. Кроме того, список площадок для аренды обновился и в ТиНАО. Теперь здесь доступно около 20 новых мест, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о том, что в проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных.