Андрей Бочкарев: В Хорошевском районе Москвы построят новый квартал

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-й Хорошёвский проезд, 7с1 Карта всех событий

В Хорошевском районе Москвы появится новый квартал с жильем, социальной инфраструктурой и коммерческими площадями. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Градостроительно-земельной комиссией города Москвы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрен проект планировки территории площадью 87,3 гектара в Хорошевском районе города. На этой площадке планируется создание нового современного городского квартала со строительством 1,25 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе более 957 тысяч квадратных метров жилья, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что речь идет о территории, расположенной по адресу 2-й Хорошевский проезд, владение 7. Она ограничена Хорошевским шоссе, улицей Розанова, 1-й Магистральной улицей и 5-й Магистральной улицей.

По словам Андрея Бочкарева, проект также предусматривает благоустройство района и развитие транспортной инфраструктуры.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в реализации проекта примут участие несколько инвесторов.

— На участке площадью 20,14 гектара инвестор АО «Красная Пресня» планирует возвести 632,9 тысячи квадратных метров недвижимости. Помимо жилой застройки предполагается построить образовательный центр на тысячу мест (включая школу на 700 мест, детский сад на 300 мест), а также объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, культуры, спорта, дополнительного образования и другого назначения, — пояснила она.

Анастасия Пятова добавила, что инвестор ОАО «ДСК-1» на участке площадью 12,7 гектара построит около 250 тысяч квадратных метров жилья, образовательный центр на 575 мест (включая детсад на 175 мест и школу на 400 мест), а также объекты коммерческой инфраструктуры.

Инвестор ООО «Зенит и К» возведет на третьем участке площадью 2,9 гектара 103,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, заключила председатель Москомстройинвеста.

Накануне Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2022 года в Москве построено и введено в эксплуатацию более девяти миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения.