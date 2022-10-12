Полиция раскрыла отмывавшую деньги группу в столице

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу, которая занималась незаконными банковскими операциями и отмывала деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 октября.

По ее словам, преступления совершались в период с 2020 по 2021 года. Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм-однодневок, на которые по фиктивным основаниям начислялись деньги клиентов. За каждую операцию со средствами взымалась комиссия в размере восьми с половиной процентов. Суммарно аферисты заработали свыше девяти миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Вскоре по делу задержали четверых подозреваемых.

В процессе обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли печати, учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи систему «Банк-Клиент», деньги и иные доказательства.

— Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — резюмировала Волк.

Еще одно дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в столице. Москвич и житель Подмосковья «заработали» 22 миллиона рублей на финансовых махинаций.