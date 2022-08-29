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Лже-банкиров, заработавших 22 миллиона рублей, задержали в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Лже-банкиров, заработавших 22 миллиона рублей, задержали в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Двое мужчин занимались незаконной банковской деятельностью в столице, обналичивая деньги через счета строительных компаний. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 29 августа.

По информации ведомства, 51-летний москвич и 52-летний житель Подмосковья проводили операции через удаленный доступ к системе «Банк-Клиент», пользуясь счетами подконтрольных строительных фирм.

С каждой операции мужчины получали три процента. Всего же группа обналичила 738 миллионов рублей, а незаконная прибыль от деятельности злоумышленников составила более 22 миллионов.

Вскоре мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Других аферистов задержали 24 августа. Мужчины обещали бизнесмену победу в тендере за 85 миллионов рублей.

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