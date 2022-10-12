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Приметы и советы

Врач назвала витамины, которые нельзя сочетать

Лейла Алиева
Общество
Врач назвала витамины, которые нельзя сочетать
Фото: АГН Москва

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что не все витамины можно сочетать между собой.

— Как правило, самый плохо усваиваемый в сочетании с другими — это витамин B12. Он плохо усваивается со многими витаминами, в том числе с витаминами A, C, E, и никотиновой кислотой (PP), — пояснила она.

Также лучше принимать отдельно витамин D, а если его сочетать с витамином А, то они друг друга нейтрализуют. Еще одна пара витаминов, которые нельзя сочетать — D и Е, так как они плохо усваиваются. Железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком. Вообще железо лучше отдельно. Медь с витамином C тоже не очень хорошо сочетается.

Специалист рекомендует принимать эти витамины с разницей в два часа вместе с едой, пишет «Москва 24».

Фрукты и овощи — богатый источник витаминов. Их систематическое употребление позволяет нормализовать работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог клиники «РЖД-Медицина» города Тверь Анна Куликова.

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