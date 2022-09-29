Эндокринолог Куликова объяснила, в чем заключается польза сезонных овощей и фруктов

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Фрукты и овощи — богатый источник витаминов. Их систематическое употребление позволяет нормализовать работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог клиники «РЖД-Медицина» города Тверь Анна Куликова.

По ее словам, для правильного функционирования организму нужно полкилограмма фруктов и овощей ежедневно.

— Согласно принципам рационального питания, в сутки необходимо съедать около 500 граммов овощей и фруктов. Летом и осенью их ассортимент в магазинах представлен достаточно широко. Некоторые самостоятельно выращивают овощи и фрукты на приусадебных участках. Среди сезонных овощей распространены картофель, белокочанная и цветная капуста, помидоры, огурцы, репчатый лук, чеснок, болгарский перец, тыква, кабачки и т. д., — рассказала собеседница «ВМ».

Как отметила эксперт, все овощи и фрукты содержат клетчатку. Она является сложным углеводом и не усваивается в организме, но выполняет важные функции: обеспечивает длительное чувство насыщения, стимулирует стенки кишечника и является пробиотиком, пояснила врач.

Помимо клетчатки, фрукты и овощи содержат полезные витамины и минералы, заметила эндокринолог.

— Семейство крестоцветные (все виды капусты, редька, руккола, редис и т. д.) — богатый источник витамина С, К, В. Эти овощи полезны для иммунитета, нервной и кроветворной системы. К семейству пасленовые относятся помидоры, баклажаны, сладкий перец и т. п. Эти овощи также богаты витаминами С и А, но не стоит забывать, что помидоры — сильный аллерген. В семейство тыквенные входят огурцы, тыква, кабачки, дыня. Они богаты витаминами А, С и P, фолиевой кислотой, железом, калием. Картофель содержит усвояемый в нашем организме сложный углевод — крахмал. Поэтому картофель является источником энергии и содержит большее количество калорий, — рассказала эксперт.

Собеседница «ВМ» отметила, что представители семейства пасленовые содержат ядовитое вещество соланин. В большом количестве он может плохо влиять на сердечно-сосудистую и нервную систему, предупредила врач.

Положительное влияние на организм оказывают представители семейства розовые, уверена эндокринолог.

— К семейству розовые относятся яблоня, груша, вишня, слива, миндаль, персик, земляника, черешня и др. Представители этого семейства — отличные источники витамина Е, кальция, магния, железа и селена. Они являются антиоксидантами, благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему, а также препятствуют чрезмерному образованию «плохого» холестерина, — резюмировала специалист.