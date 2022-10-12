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Собянин проиндексировал социальные выплаты в Москве на 10 процентов

Лейла Алиева
Город
Собянин проиндексировал социальные выплаты в Москве на 10 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат в Москве на 10 процентов с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 12 октября.

— Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллион московских пенсионеров, — говорится в сообщении.

Проект бюджета на следующий год для соцподдержки москвичей, среди которых доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение, предусматривает 591,5 миллиард рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8 процента. Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей.

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