Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января

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Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8 процента. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

— Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий — почти девять триллионов рублей, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, в каких регионах России получают самую большую пенсию. Заместитель декана экономического факультета российского Университета дружбы народов Елена Григорьева назвала факторы, от которых зависит размер пенсионных выплат.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.