Стало известно, в каких регионах России получают самую большую пенсию

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Заместитель декана экономического факультета российского Университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева в беседе с журналистами назвала факторы, от которых зависит размер пенсионных выплат.

Специалист напомнила, что Росстат каждый квартал и год проводит мониторинг средних размеров пенсий в нашей стране в разрезе регионов, и даже в пределах одного субъекта РФ цифры значительно разнятся. Разница же между регионами — двукратная.

На 1 января нынешнего года наибольший средний размер пенсионных отчислений был в Чукотском автономном округе, ее размер составил 27 842 рубля, а самый маленький — в Дагестане — 12 627 рублей, пояснила Григорьева.

Помимо этого, размер выплат гражданам зависит от их профессии. Самые большие пенсии получают бывшие чиновники, политики, космонавты и артисты, пишет агентство «Прайм». По словам эксперта, россиянин имеет право на увеличение отчислений в случае открытия индивидуальной или корпоративной индивидуальной программы.

Накануне стало известно, что миллионы бюджетников могут рассчитывать на повышение оклада с 1 октября. Речь идет о тех, кто не попал под майские указы президента России.