С 1 октября миллионам бюджетников должны повысить зарплату

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Миллионы бюджетников могут рассчитывать на повышение оклада с 1 октября. Речь идет о тех, кто не попал под майские указы президента России, сообщил журналистам в субботу, 17 сентября, доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Примечательно, что размер надбавок будет сильно отличаться в зависимости от региона. Так происходит потому, что выделенные деньги берутся не из федерального бюджета. В большинстве регионов индексация составит от четырех до шести процентов, заявил специалист в интервью агентству «Прайм».

Под индексацию подпадают сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений соцсферы, гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, метрологии, центров стандартизации, реабилитационных центров для инвалидов и ряда иных категорий, пояснил собеседник издания.

На повышение зарплаты могут рассчитывать и другие профессиональные группы, подчеркнул специалист. Однако для них индексация запланирована на 1 января следующего года.

Накануне доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.