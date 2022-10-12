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Новое здание полиции построят на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Новое здание полиции построят на северо-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, вл42 Карта всех событий

Здание полиции возведут на улице Летчика Бабушкина, владение 42, на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 12 октября, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Участок относительно небольшой, но достаточный для строительства современного отделения полиции. Площадь его составит около 0,8 гектара, на которых можно будет возвести здание высотой до 35 метров, — отметила она.

По словам Юлианы Княжевской, участок уже освободили от застройки. Согласно проекту, площадь нового здания составит более 5,4 тысячи квадратных метров. Также на прилегающей территории предусмотрены организация удобного подъезда и озеленение. Строительство будет вестись за счет бюджетных средств.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве построено и введено в эксплуатацию более девяти миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. По его словам, строители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и надежности. Как уточняется, уже в октябре годовой план по вводу недвижимости в столице был выполнен.

Строительство Полиция Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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