Столичные власти одобрили реконструкцию очистных сооружений «Пучково» в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Пучково Карта всех событий

Власти Москвы одобрили реконструкцию очистных сооружений «Пучково». Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 7 октября 2022 года одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) по адресу поселение Первомайское, вблизи деревни Пучково, — говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь указанного земельного участка составляет более 4,23 гектара. На сегодняшний день там находятся сооружения коммунального хозяйства площадью 7386 квадратных метров.

По ее словам, помимо реконструкции проект предусматривает также строительство напорных трубопроводов и канализационной насосной станции производительностью тысяча кубометров в сутки.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала текущего года в столице построено и введено в эксплуатацию более девяти миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения.