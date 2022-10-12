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В Подмосковье завершается реализация программы «Пешком»

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье завершается реализация программы «Пешком»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской области продолжается реализация программы «Пешком». Муниципалитеты в ходе работ обустраивают «народные тропы» для удобного и быстрого доступа к социально значимым объектам: образовательным учреждениям, больницам, парковым зонам, автобусным остановкам.

— В общей сложности с программой справились 23 городских округа из 38, в остальных - работы ведутся, — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

На сайте ГУСТ запущен опрос для местных жителей о ходе реализации программы. Они могут высказать свои замечания и пожелания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что специалисты закончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест.

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