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Россия, Москва, улица Раменки Карта всех событий

Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире на западе столицы. Об этом стало известно в среду, 12 октября.

Тела 31-летней женщины и 24-летнего мужчины обнаружили в квартире на улице Раменки. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.

О погибшем мужчине известно, что он ранее был судим за кражу, сообщает «МК».

Еще один случай с передозировкой произошел в США. Директора школы госпитализировали из-за употребления большого количества наркотиков, которые в учебное заведение принес студент.