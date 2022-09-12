Директора школы в США госпитализировали с передозировкой от наркотиков школьника

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Директор школы в Калифорнии получил передозировку после того, как 13-летний ученик принес наркотики в учебное заведение. Таблетки были обнаружены после того, как у подростка провели обыск в ходе ссоры с другим школьником.

Инцидент произошел в пятницу, 9 сентября. В одну из средних школ вызвали полицейских. Один из учеников поссорился с другим подростком. После конфликта при обыске у 13-летнего школьника нашли при себе 150 таблеток, которые лежали в бутылке, и отвели к директору.

Глава школы решил выяснить, что это за таблетки, но в результе получил передозировку наркотиками. Что же случилось на самом деле, никто не знает. По официальной версии, директор учебного заведения таблетки не ел, а отравился парами фентанила, которые опасны при вдыхании.

В результате он попал в больницу, а подростка арестовали. Полиция нашла у него при себе 300 долларов, не исключено, что школьник торговал наркотиками, сообщает портал KGET.

В июне сообщалось, что звезда сериала «Закрытая школа» Полина Уварова госпитализирована с передозировкой наркотиков. 17-летняя актриса попала в детскую больницу с острым отравлением метадоном.