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Звезда сериала «Закрытая школа» госпитализирована с передозировкой

Елена Самойлова
Происшествия
Звезда сериала «Закрытая школа» госпитализирована с передозировкой
Фото: vk/polina_uvarova_ofk

Звезда сериала «Закрытая школа» Полина Уварова госпитализирована с передозировкой наркотиков. Об этом стало известно в пятницу, 3 июня.

По данным Telegram-канала «112», 17-летняя актриса попала в детскую больницу с острым отравлением метадоном. Препарат содержит в своем составе опий и применяется при лечении наркотической зависимости.

Полицейским предстоит выяснить, где девушка достала лекарство, за учетом которого строго следят. Ее допросят, как только она придет в чувства.

До этого стало известно, кто заменил уволившуюся со скандалом Летучую в шоу «Рогов +».

Госпитализация Наркотики Актеры
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