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Стало известно, кто заменил уволившуюся со скандалом Летучую в шоу «Рогов +»

Юлия Курганова
Общество
Стало известно, кто заменил уволившуюся со скандалом Летучую в шоу «Рогов +»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая Елена Летучая отснялась в первых двух выпусках программы «Рогов +», а после со скандалом уволилась из шоу. Звезде не понравилось, что в названии передачи не указали ее фамилию.

Создатели проекта не стали приостанавливать съемки, а быстро нашли новых ведущих. Так, компанию популярному стилисту Александру Рогову составили актриса Екатерина Волкова и блогерша Ида Галич.

Ранее блогер и стилист работали над совместной промокампанией одного из интернет-магазинов. С артисткой же Рогов встречался во время съемок юбилейной 500-й серии сериала «Воронины», где сыграл самого себя.

— Сашку очень люблю! Он профессионал, позитивный и добрый человек, и я рада возвращению Рогова и его команды. Мне приятно стать частью нового шоу. Надеюсь, что мои советы и добрые слова придадут героиням уверенности, позволят им меньше бояться и легко решаться на перемены, — сообщила Волкова.

Помимо Екатерины и Иды, в программе будут появляться и другие звезды, передает StarHit.

Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей. Стилист попытался отбиться от вопросов поклонников, обещая раскрыть подробности немного позже.

стилист развлекательная программа Елена Летучая
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