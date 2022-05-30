«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая Елена Летучая продержалась на канале СТС в передаче «Рогов+» всего один выпуск. Многие зрители сразу не приняли ее фигуру в модном проекте, обвинив в комментариях под выпуском на канале YouTube в излишнем высокомерии и ненужности. При этом ее соведущий стилист Александр Рогов попытался отстоять коллегу, написав в своем Telegram-канале, что стоит присмотреться к ней.

В итоге Летучая написала два длинных поста про свой уход, обвинив канал и Рогова в том, что она рассчитывала на нечто иное, и точно не на приставку «+» к известной фамилии.

— Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться, — написал про знаменитость в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока от канала СТС не поступило официального объяснения происходящего, стилист попытался отбиться от вопросов фанатов, обещая раскрыть подробности немного позже.

— Однажды я расскажу эту историю, но сейчас раскачивать лодку я не хочу. Зачем дарить столько внимания? Я лучше буду дарить любовь! Спасибо Елене за съемки в шоу! Я шлю любовь и добро! Предпочитаю воздержаться от комментариев, — написал в своем Telegram-канале стилист.

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он порекомендовал обратить внимание на атласные брюки карго и юбку-трубу. И назвал юбку, которая станет настоящем хитом лета в этом году.