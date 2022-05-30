Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей

Юлия Курганова
Общество
«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая Елена Летучая продержалась на канале СТС в передаче «Рогов+» всего один выпуск. Многие зрители сразу не приняли ее фигуру в модном проекте, обвинив в комментариях под выпуском на канале YouTube в излишнем высокомерии и ненужности. При этом ее соведущий стилист Александр Рогов попытался отстоять коллегу, написав в своем Telegram-канале, что стоит присмотреться к ней.

В итоге Летучая написала два длинных поста про свой уход, обвинив канал и Рогова в том, что она рассчитывала на нечто иное, и точно не на приставку «+» к известной фамилии.

— Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться, — написал про знаменитость в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока от канала СТС не поступило официального объяснения происходящего, стилист попытался отбиться от вопросов фанатов, обещая раскрыть подробности немного позже.

— Однажды я расскажу эту историю, но сейчас раскачивать лодку я не хочу. Зачем дарить столько внимания? Я лучше буду дарить любовь! Спасибо Елене за съемки в шоу! Я шлю любовь и добро! Предпочитаю воздержаться от комментариев, — написал в своем Telegram-канале стилист.

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он порекомендовал обратить внимание на атласные брюки карго и юбку-трубу. И назвал юбку, которая станет настоящем хитом лета в этом году.

стилист телеканал СТС обвинения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте