«Нож в спину»: Летучая на фоне возмущений зрителей уволилась из нового проекта на СТС

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 29 мая, вышел новый проект «Рогов+» на канале СТС, который анонсировался, как обновленный «Рогов в деле». В качестве соведущего выступила Елена Летучая, которая кроме привычного амплуа ревизора чистоты обсудила со знаменитым стилистом образы участницы модного эксперимента.

Но многие зрители явно не оценили участие ведущей в программе.

«Высокомерная», «лишняя», «холодная», — такими эпитетами наградили знаменитость в комментариях на YouTube-канале, где выложили первый выпуск.

На фоне этих возмущений стало известно, что Летучая ушла с проекта из-за несогласия с форматом передачи.

«Нож в спину», — написала телеведущая в социальных сетях.

— Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться, — написал Telegram-канал «Звездная пыль».

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он порекомендовал обратить внимание на атласные брюки карго и юбку-трубу. И назвал юбку, которая станет настоящем хитом лета в этом году.