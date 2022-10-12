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Врач Белов пояснил, можно ли собирать грибы в городских парках

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Белов пояснил, можно ли собирать грибы в городских парках
Фото: Pixabay

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, можно ли собирать грибы в городских парках.

Эксперт пояснил, что собирать грибы в черте города и вдоль дорог нельзя. У них высокая способность впитывать опасные соединения.

— Грибы словно губка. Выросшие в городских парках или вдоль дорог, они накапливают вредные вещества в больших количествах. Выбросы промышленных предприятий, опыление от транспортных выхлопов — получается целый букет вредностей: это и радионуклиды, и тяжелые металлы, и агрохимикаты, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Употребление таких грибов может привести к серьезному отравлению.

Ранее сотрудники МЧС напомнили правила сбора грибов. Собирать можно только знакомые грибы, которые грибник может с уверенностью отличить от двойников. Не стоит брать старые и червивые грибы. Чистить и отваривать грибы нужно в течение суток после сбора, передает Nation news.

Жители Москвы, которые привыкли делать заготовки на зиму, ждут момента наступления грибного сезона. «Вечерняя Москва» обсудила с кандидатом биологических наук, микологом Михаилом Вишневским, когда ожидать его начала в Москве и Подмосковье.

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