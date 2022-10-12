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Начался капитальный ремонт коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде

Анастасия Колоскова
Город
Начался капитальный ремонт коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты начали работы по капитальному ремонту коммуникационного коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Стартовали работы по обновлению коллектора «Солнечная аллея», который был построен и принят в эксплуатацию в 1983 году, запланирован довольно большой объем мероприятий. Разработанный проект полностью исключает земляные работы и разрытия, поэтому ремонт не доставит неудобств местным жителям, подача энергоресурсов будет осуществляться в полном объеме, — рассказал он.

По словам заммэра, капремонт будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе специалисты выполнят подготовительные мероприятия. Они защитят кабели и другие коммуникации, а также очистят бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя.

Следующий этап предусматривает работы по усилению и восстановлению порядка пяти тысяч квадратных метров строительных конструкций и их несущей способности, а также водонепроницаемости и гидроизоляции более десяти километров межпанельных швов, пояснил Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы будут вестись исключительно днем. Специалисты будут использовать ручной электроинструмент и нешумное оборудование, которое исключает удары и вибрацию.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в этом году в Москве запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Их общая протяженность превышает 31 километр.

До этого Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы.

Петр Бирюков капремонт Зеленоград
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