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Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным

Лейла Алиева
Город
Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и правительство столицы одобрили законопроект о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который будет социально ориентированным. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 12 октября.

— В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные проекты составят половину расходов городского бюджета или 2,1 триллиона рублей, — говорится в сообщении.

С учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС эта сумма будет более 2,4 триллиона рублей, а общие социальные расходы составят 8,8 процента.

Так, самой крупной городской программой станет «Столичное здравоохранение»: расходы на нее будут равны 530,5 миллиарда рублей. При этом расходы на обеспечение москвичей льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием предусмотрены в объеме 50,7 миллиарда рублей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, Собянин принял решение об индексации социальных выплат в Москве на 10 процентов с 1 января.

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