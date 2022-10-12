Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель юга столицы устроил в квартире склад боеприпасов

Степан Жирнов
Происшествия
Житель юга столицы устроил в квартире склад боеприпасов
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Житель юга столицы устроил в своей квартире склад боеприпасов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 12 октября.

По ее словам, полицейские обнаружили незаконное хранилище в квартире 37-летнего москвича на Домодедовской улице. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли более 700 патронов различного калибра, запалы от ручных гранат и дымовые шашки. Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы являются подлинными, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия.

Фото: МВД Медиа
1/4
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
2/4
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
3/4
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
4/4
Фото: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение, боеприпасов». Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одно дело по данной статье возбудили в отношении водителя, который при проверке документов сотрудниками ГИБДД пытался незаметно выбросить пистолет на обочину.

Оружие Аресты Москва Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте