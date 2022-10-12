Житель юга столицы устроил в квартире склад боеприпасов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Житель юга столицы устроил в своей квартире склад боеприпасов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 12 октября.

По ее словам, полицейские обнаружили незаконное хранилище в квартире 37-летнего москвича на Домодедовской улице. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли более 700 патронов различного калибра, запалы от ручных гранат и дымовые шашки. Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы являются подлинными, изготовленными промышленным способом и предназначенными для нарезного и боевого огнестрельного оружия.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение, боеприпасов». Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одно дело по данной статье возбудили в отношении водителя, который при проверке документов сотрудниками ГИБДД пытался незаметно выбросить пистолет на обочину.