Любовь Соболь оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Симоновского районного суда

Суд оштрафовал российского оппозиционного политического деятеля Любовь Соболь* на 10 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Симоновского районного суда в среду, 12 октября.

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На заседании озвучили приговор, согласно которому политика признали виновной по статье 19.34.1 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

19 мая Басманный суд заочно арестовал Соболь*, а также других фигурантов дела.

* — Любовь Соболь — СМИ, выполняющее функции иностранного агента