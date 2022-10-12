Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Любовь Соболь оштрафовали на 10 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 10 тысяч рублей
Фото: пресс-служба Симоновского районного суда

Суд оштрафовал российского оппозиционного политического деятеля Любовь Соболь* на 10 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Симоновского районного суда в среду, 12 октября.

Видео: Пресс-служба Симоновского районного суда

На заседании озвучили приговор, согласно которому политика признали виновной по статье 19.34.1 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

19 мая Басманный суд заочно арестовал Соболь*, а также других фигурантов дела.

* — Любовь Соболь — СМИ, выполняющее функции иностранного агента

административные правонарушения Любовь Соболь Москва Штрафы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте