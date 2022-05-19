Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также сотрудников ФБК и «Штаба Навального»

Елена Самойлова
Происшествия
Суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также сотрудников ФБК и «Штаба Навального»
Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд заочно арестовал бывших юристов ФБК* Любовь Соболь**, Вячеслава Гимади и экс-руководителя «Штаба Навального»*** Леонида Волкова****. Об этом стало известно в четверг, 19 мая.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает РИА Новости из зала суда.

Также выдана санкция на арест бывшего директора ФБК Ивана Жданова.

Уточняется, что Соболь** и Гимади обвиняются в создании и участии в экстремистской организации. Кроме того, Соболь** вместе с Волковым**** предъявлено обвинение в четырех эпизодах крупного мошенничества.

Жданову вменяется создание и руководство экстремистским сообществом, создание некоммерческой организации, призывающей к противоправной деятельности, а также сбор средств для финансирования экстремистской деятельности и мошенничество.

Сам Навальный в настоящее время отбывает срок в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Ему назначено девять лет.

* ФБК — Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда.

** Любовь Соболь — СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

*** «Штаб Навального» — Организация признана в России экстремистской.

**** Леонид Волков — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Аресты Любовь Соболь Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте