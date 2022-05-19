Суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также сотрудников ФБК и «Штаба Навального»
Басманный суд заочно арестовал бывших юристов ФБК* Любовь Соболь**, Вячеслава Гимади и экс-руководителя «Штаба Навального»*** Леонида Волкова****. Об этом стало известно в четверг, 19 мая.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает РИА Новости из зала суда.
Также выдана санкция на арест бывшего директора ФБК Ивана Жданова.
Уточняется, что Соболь** и Гимади обвиняются в создании и участии в экстремистской организации. Кроме того, Соболь** вместе с Волковым**** предъявлено обвинение в четырех эпизодах крупного мошенничества.
Жданову вменяется создание и руководство экстремистским сообществом, создание некоммерческой организации, призывающей к противоправной деятельности, а также сбор средств для финансирования экстремистской деятельности и мошенничество.
Сам Навальный в настоящее время отбывает срок в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Ему назначено девять лет.
* ФБК — Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда.
** Любовь Соболь — СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
*** «Штаб Навального» — Организация признана в России экстремистской.
**** Леонид Волков — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.