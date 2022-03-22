Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима

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Суд назначил наказание для Алексея Навального по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом стало известно во вторник, 22 марта.

— Суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима, — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее, 15 марта, обвинение попросило Лефортовский суд Москвы приговорить Алексея Навального к тринадцати годам колонии и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.

Прокурор Надежда Тихонова заявила, что вина Навального в мошенничестве и неуважительном отношении к суду полностью доказана.

Касательно дела о мошенничестве Тихонова аргументировала свою точку зрения показаниями четырех потерпевших, девяти свидетелей и трех экспертов.

В деле об оскорблении суда прокурор сослалась на высказывания блогера: они привели к «необоснованному» падению доверия к судебной инстанции. Более того, обвиняемый, по словам прокурора, никогда не боролся с коррупцией, а лишь дискредитировал власть, передает ТАСС.

О том, что в отношении Навального возбудили новое уголовное дело, стало известно 3 февраля.

В январе прошлого года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания в рамках дела «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.