Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в суд

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В Лефортовский районный суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

На этот раз Навальному предъявили обвинение в четырех эпизодах мошенничества, а также в неуважении к суду.

— 2 февраля 2022 года Лефортовским районным судом города Москвы зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, («Мошенничество в особо крупном» — четыре эпизода — прим. «ВМ») ч.2 ст.297 («Оскорбление судьи — прим. «ВМ») ч.1 ст.297 («Неуважение к суду» — прим. «ВМ») УК РФ, — заключила Романова.

По версии следствия, основатель Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) похитил около 350 миллионов рублей. Эти деньги выделялись его фонду в качестве пожертвований. В связи с этим год назад были возбуждены дела по уголовной статье «Мошенничество».

Также Навального обвиняют в неуважительном отношении к судье Вере Акимовой во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.

До этого сообщалось, что Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список также попали соратники Навального Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

Днем позже МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание по делу о нарушении санитарных норм на реальное.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания по делу «Ив Роше». В феврале того же года суд заменил ему условный срок на реальный.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.