ФСИН потребовал заменить брату Навального условное наказание на реальное

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ФСИН потребовал заменить брату блогера Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных норм на реальное. Об этом во вторник, 25 января, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечень также попали соратники Навального Вячеслав Гимади и Георгий Албуров. Теперь, согласно законодательству, банки заморозят средства включенных в данный список лиц и приостановят их обслуживание.

28 сентября 2021 года в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело по факту создания и руководства экстремистским сообществом. По данным следствия, Алексей Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество и руководил им. Его целью был подрыв конституционного строя, безопасности и целостности страны. В пресс-службе отметили, что впоследствии к организации присоединились Волков и Жданов.