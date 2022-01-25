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Навального и Соболь включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Полина Долганова

Общество
Навального и Соболь включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Фото: youtube.com/вДудь

Блогера Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует обновленный список ведомства от вторника, 25 января.

В список также попали соратники Навального Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

Теперь, согласно законодательству, банки заморозят средства включенных в данный список лиц и приостановят их обслуживание.

28 сентября 2021 года в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело по факту создания и руководства экстремистским сообществом. По данным следствия, Алексей Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество и руководил им. Его целью был подрыв конституционного строя, безопасности и целостности страны. В пресс-службе отметили, что впоследствии к организации присоединились Волков и Жданов. Для осуществления деятельности граждане организовали еще восемь некоммерческих организаций.

В апреле 2021 года прокуратура объявила о том, что требует признать ФБК* и «Штаб Навального»* экстремистскими организациями. В ведомстве отметили, что либеральными лозунгами они лишь прикрывают настоящее желание дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать ее конституционный строй.

Организации официально были признаны экстремистскими в России 6 августа. Такое решение принял по иску прокуратуры Московский городской суд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решением суда организации ликвидированы, их деятельность запрещена.

*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом

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