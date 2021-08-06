ФБК* и «Штабы Навального»* официально запретили в России

Фото: minjust.gov.ru

Минюст включил «Фонд борьбы с коррупцией»*, «Фонд защиты прав граждан»* и «Штабы Навального»* в перечень запрещенных организаций. Это следует из реестра ведомства в пятницу, 6 августа.

— 86. Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 87. Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); 88. Общественное движение «Штабы Навального»* (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021), — говорится в перечне на сайте министерства.

Такое решение принял по иску прокуратуры Московский городской суд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Решение подлежало немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций, несмотря на то что было обжаловано и на тот момент не вступило в силу.

3 августа сообщалось, что Преображенский суд признал бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»* Любовь Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Она приговорена к 1,6 года ограничения свободы.

Таким образом, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.