Суд приговорил Любовь Соболь к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы

Фото: Пресс-служба суда

Преображенский суд Москвы признал бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Она приговорена к 1,5 года ограничения свободы. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 («Подстрекательство к преступлению» — прим. «ВМ»), частью 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — прим. «ВМ»), и назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, — сказали в пресс-службе.

Таким образом, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

Всего фигурантами дела о подстрекательстве к нарушению санитарных норм являются десять человек. По версии следствия, они призывали людей выйти на несогласованные акции, чем создали угрозу массового заболевания. Соболь изначально находилась под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

*Признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией.