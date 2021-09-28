Против Навального возбудили уголовное дело за создание экстремистских организаций

Фото: СК РФ

Уголовное дело по факту создания и руководства экстремистским сообществом возбуждено в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества и руководства им» в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц, а также по статье «Участие в экстремистском сообществе» в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Алексей Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество и руководил им. Его целью был подрыв конституционного строя, безопасности и целостности страны.

В пресс-службе отметили, что впоследствии к организации присоединились Волков и Жданов. Для осуществления деятельности граждане организовали еще восемь некоммерческих организаций.

Также в 2017 году фигуранты основали движение «Штабы Навального»* и осуществляли экстремистскую деятельность в 37 регионах России. «Федеральный штаб» в Москве курировал Волков.

Позже к сообществу присоединились остальные сподвижники Алексея Навального и были созданы сайты, YouTube-каналы и другие платформы в целях пропаганды.

В августе 2021 года официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

*«Штабы Навального» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.