СК предъявил Навальному обвинение в создании ФБК*

Фото: СК РФ

Следствие предъявило Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в среду, 11 августа.

— Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному, — рассказала представитель ведомства.

По версии следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). Он руководил организацией с 2011 года вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми.

По данным СК, деятельность фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний. Следователи считают, что Навальный, Волков, Жданов и другие люди распространяли на личных страницах в интернете и на страницах ФБК* сообщения с призывами к участию россиян в несогласованных митингах в январе.

При этом Навальному «было заранее достоверно известно», что эти мероприятия носят противоправный характер из-за действующих ограничений и отсутствия согласования их с властями, подчеркнула Петренко. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность, приводит слова представителя ведомства сайт СК.

3 августа сообщалось, что Преображенский суд признал бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»* Любовь Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Она приговорена к 1,5 года ограничения свободы.

Таким образом, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.