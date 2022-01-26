МВД объявило в розыск брата Алексея Навального

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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск брата блогера Алексея Навального Олега. Об этом свидетельствует база данных ведомства.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Накануне ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условное наказание по делу о нарушении санитарных норм на реальное.

Алексей и Олег Навальный были осуждены в 2014 году по делу о хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше».

Тогда Олег получил три с половиной года заключения в колонии строгого режима.

25 января блогера Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечень также попали соратники Навального Вячеслав Гимади и Георгий Албуров. Теперь, согласно законодательству, банки заморозят средства включенных в данный список лиц и приостановят их обслуживание.