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Более 500 пешеходных переходов отремонтировали с начала года на МЖД

Елена Самойлова
Город
Более 500 пешеходных переходов отремонтировали с начала года на МЖД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С января текущего года на Московской железной дороге (МЖД) провели ремонт более 500 пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в среду, 12 октября.

Как отмечается, специалисты отремонтировали 510 пешеходных переходов и 15,3 километра ограждений вдоль пути. Кроме того, сотрудники установили 830 предупреждающих знаков, чтобы повысить уровень безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

— В рамках информационно-профилактической работы с начала 2022 года железнодорожники провели 560 лекций со школьниками и 1100 бесед с гражданами. Распространили около 20 тысяч тематических буклетов, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе перевозчика сообщили, что за этот период вместе с сотрудниками линейных отделов полиции провели 970 рейдов и задержали 2,3 тысячи граждан за нарушение правил перехода через пути. При этом 890 задержанных получили штрафы.

5 октября стало известно, что в этом году на Минской станции Киевского направления МЖД для пассажиров откроется вторая платформа.

Ремонт МЖД Железные дороги
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