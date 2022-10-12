Травматолог Рожков рассказал об опасности сидячей работы для суставов

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Причины болезней суставов многообразны. Об этом рассказал врач-травматолог Дмитрий Рожков.

Боли в суставах могут возникать по ряду причин. Так, постоянная работа с текстом — печатание, отправка СМС по телефону и другие действия, заставляющая повторять одно и то же движение снова и снова, может нанести вред как крупным суставам, так и мелким.

Плохо сказывается на состоянии суставов продолжительное пребывание в одном и том же положении. Если человек работает за компьютером или трудится стоя, нужно менять положение каждые 15 минут.

Рожков также посоветовал не носить слишком тяжелые сумки. В этом случае страдают плечевые суставы.

— Вещь, которую вы несете, должна составлять не более 5 процентов от веса вашего тела, — отметил Рожков в комментарии aif.ru.

12 октября в России отмечается день борьбы с артритом, его главная цель — привлечь внимание людей к проблеме заболеваний суставов. «Вечерняя Москва» узнала, как в учреждениях соцзащиты проходит реабилитация при болезнях суставов.