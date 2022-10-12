Папы с детьми смогут бесплатно посетить музей «Г.О.Р.А.» 16 октября

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День отца папы с детьми смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 12 октября.

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В этом году праздник будут отмечать 16 октября. В этот день вход в музей «Г.О.Р.А.» для пап с детьми до 14 лет будет бесплатным. Развлекательная программа начнется в 13:00.

Для посетителей будут доступны бесплатные цифровые квесты «Школа разведчиков». Общий маршрут включает осмотр танковой, авиационной, транспортной локаций, а недавно в музее был запущен новый — по военно-морской и японской локациям. Там юным и взрослым гостям предлагают найти экспонаты техники и вооружения периода Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также ответить на вопросы об их истории и технических особенностях.

Уточняется, что для прохождения квеста необходимо иметь при себе смартфон. Участникам бесплатного интерактива вручат сувениры и именные сертификаты.

Кроме того, в рамках праздника состоится семейное мероприятие «Осень на горе», где можно будет познакомиться с оружием Великой Отечественной войны и даже подержать в руках, разобрать и собрать автомат Калашникова на мастер-классе «Арсенал». А для самых маленьких посетителей волонтеры музея организовали прикладные мастер-классы, как делать модель танка из бумаги и поделки из природных материалов.

14 октября в Музее Победы пройдет урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы ВОВ.